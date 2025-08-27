Diretor-geral da AIEA informa que inspetores chegaram à instalação nuclear no Irã

Os inspetores da ONU começaram a trabalhar nesta quarta-feira (27) na instalação nuclear iraniana de Bushehr, indicou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

"Estão lá agora", disse Rafael Grossi a jornalistas em Washington. "Hoje estão inspecionando Bushehr", no sudoeste do Irã, acrescentou.

É a primeira equipe da AIEA que entra no país desde que Teerã suspendeu sua cooperação com a agência no mês passado após a guerra de 12 dias com Israel e o bombardeio dos Estados Unidos.