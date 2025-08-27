Diretor Pedro Almodóvar pede que governo espanhol rompa totalmente com Israel

O diretor de "Tudo Sobre Minha Mãe" e "Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos" já havia se pronunciado sobre esse conflito, assinando, assim como outros artistas espanhóis, como Javier Bardem, uma carta na qual condenava o "silêncio" sobre o "genocídio" em Gaza, publicada durante o Festival de Cannes em maio.

O Governo espanhol é uma das vozes europeias mais críticas ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e aos ataques contra Gaza.

O próprio Sánchez qualificou em junho a guerra de Israel na Faixa de Gaza como "genocídio", termo que poucos líderes internacionais usaram até agora.

O chefe do Governo espanhol, que reconheceu oficialmente a Palestina como um Estado em maio de 2024, junto com a Irlanda e a Noruega, fez do apoio incondicional à causa palestina um dos eixos principais de sua política externa nos últimos 18 meses, mas não rompeu os laços com Israel.

O ataque de 7 de outubro perpetrado pelo Hamas causou a morte de 1.219 pessoas do lado israelense, em sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

A campanha de represálias israelense causou pelo menos 62.819 mortos em Gaza, em sua maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, sob a autoridade do Hamas. O ministério, cujas cifras são consideradas confiáveis pela ONU, não especifica o número de combatentes mortos.