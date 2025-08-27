Ex-presidente peruano Martín Vizcarra é enviado novamente a prisão para ex-mandatários

"Está retornando hoje" para a prisão de Barbadillo, anunciou Santiváñez em uma coletiva de imprensa.

Ele afirmou que a medida foi tomada após o Instituto Nacional Penitenciário (INPE), que havia transferido Vizcarra na sexta-feira para uma prisão comum, reavaliar o fato de que "essa pessoa havia exercido o cargo de presidente da República".

Um juiz ordenou em 14 de agosto a prisão preventiva de Vizcarra por cinco meses, alegando risco de fuga.

A procuradoria o acusa de ter recebido subornos de 2,3 milhões de sóis (cerca de 640 mil dólares ou 3,4 milhões de reais) de empresas de construção, em troca da concessão de obras públicas.

Vizcarra, que sempre defendeu sua inocência, estava respondendo em liberdade ao processo relacionado ao caso que remonta à sua época como governador (2011-2014).

Vice-presidente no governo de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Vizcarra assumiu a presidência após a renúncia do mandatário devido ao escândalo de corrupção da empresa brasileira Odebrecht.