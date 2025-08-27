Festival de Veneza estende o tapete vermelho para as estrelas

Durante a cerimônia de abertura desta quarta-feira, o cineasta alemão Werner Herzog será homenageado com um prêmio honorário por sua carreira, o Leão de Ouro pelo conjunto da obra. Na quinta-feira, ele exibirá o documentário "Ghost Elephants".

Questionado sobre a ausência de filmes latino-americanos na competição oficial, o diretor artístico da Mostra, Alberto Barbera, disse à AFP que há "situações complexas que precisam ser levadas em consideração".

Ele citou como exemplos o Brasil, que "sai de quatro anos de ditadura de (Jair) Bolsonaro, que fez de tudo para colocar o cinema de autor brasileiro em segundo plano", e a "Argentina, onde o novo governo de (Javier) Milei cortou todo o financiamento".

"Este fenômeno acontece em muitos países do mundo, onde a censura é cada vez mais rígida e restritiva", advertiu.

Entre os filmes aguardados estão "O Estrangeiro", uma adaptação de François Ozon do romance homônimo de Albert Camus, e "Jay Kelly", de Noah Baumbach, em que George Clooney interpreta um ator renomado afetado por uma crise de identidade.