Fifa ameaça suspender Federação de Futebol da Índia

A Fifa e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) ameaçaram a Federação de Futebol da Índia (AIFF) com a exclusão da seleção nacional e dos clubes do país de todas as competições caso não recebam seu novo estatuto até o dia 30 de outubro.

Em uma carta dirigida ao presidente da AIFF, Kalyan Chaubey, Fifa e AFC manifestaram "profunda preocupação" pela incapacidade da federação de elaborar e adotar esse novo texto.

"O não cumprimento desse cronograma não nos deixará outra alternativa a não ser submeter a questão à Fifa", lê-se na carta, à qual a AFP teve acesso.