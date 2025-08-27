Fortes explosões são ouvidas em Kiev, relatam jornalistas da AFP

Uma série de fortes explosões foi ouvida em Kiev durante a noite desta quinta-feira (28, data local) por jornalistas da AFP, enquanto as autoridades alertavam sobre um importante ataque russo contra a capital da Ucrânia.

As detonações iluminaram o céu noturno sobre a cidade e deixaram atrás de si uma coluna de fumaça, segundo os repórteres. O chefe da administração militar de Kiev, Timur Tkatchenko, mencionou no Telegram um "ataque balístico russo" que atingiu ao menos três bairros.

fv-mjw/rsc/arm/am