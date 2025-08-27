Inundações e deslizamentos de terra deixam pelo menos 30 mortos no noroeste da Índia

Pelo menos 30 pessoas morreram na região himalaia de Jamu e Caxemira, no noroeste da Índia, vítimas das inundações e deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas, informaram nesta quarta-feira (27) as autoridades locais.

As 30 pessoas foram arrastadas pelas águas que inundaram uma estrada que leva ao templo hindu de Vaishno Devi, informou à AFP uma fonte das equipes de resgate.

As enchentes e deslizamentos de terra são frequentes no norte da Índia durante a temporada de monção, que vai de junho a setembro.