Irã diz que volta de inspetores da AIEA não significa retomada plena da cooperação

A volta dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) ao Irã não representa uma retomada completa da cooperação sobre o programa nuclear de Teerã, suspensa em julho, afirmou, nesta quarta-feira (27), o chefe da diplomacia iraniana.

O diretor da AIEA, Rafael Grossi, anunciou que uma equipe da agência tinha retornado ao Irã, a primeira desde que Teerã suspendeu sua cooperação com este organismo da ONU no mês passado, após a guerra de 12 dias com Israel e o bombardeio dos Estados Unidos.

O Irã reprova a AIEA por não ter condenado os ataques israelenses e americanos que tiveram como alvo suas instalações nucleares durante este conflito.