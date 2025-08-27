Israel exige retratação de relatório apoiado pela ONU que declara fome em Gaza

Israel exigirá a retratação de um relatório da Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC), uma autoridade apoiada pela ONU, que declarou que há fome em Gaza, anunciou um funcionário do Ministério das Relações Exteriores nesta quarta-feira (27).

"Israel exige que o IPC se retrate imediatamente pelo seu relatório com informações falsas", disse o diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores, Eden Bar Tal, a repórteres, denunciando a organização como "politizada".

as-crb/vl/an/mb/aa