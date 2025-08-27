Kremlin diz que encontro entre Putin e Zelensky deve ser 'bem preparado'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em 18 de agosto que havia iniciado os preparativos para uma reunião entre Putin e Zelensky, com a aprovação dos beligerantes, embora tenha se mostrado menos assertivo nos dias seguintes.

Putin e Zelensky "não se gostam", disse ele na terça-feira, em Washington.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, já havia abalado as expectativas de Trump na sexta-feira passada, quando acusou o líder ucraniano de bloquear a reunião e afirmou que não havia nenhum encontro previsto.

Nesta quarta-feira, o Kremlin também insistiu que vê de forma "desfavorável" as negociações sobre o possível envio de tropas europeias para a Ucrânia, como parte das garantias de segurança que Kiev solicitou a seus aliados para evitar uma nova ofensiva russa no futuro.

"Não existe um exército europeu, existem exércitos de países específicos, principalmente membros da Otan", afirmou Peskov.

Este esclarecimento é importante, já que a Rússia considera a expansão da Otan ao longo de suas fronteiras uma das "causas profundas" do conflito na Ucrânia.