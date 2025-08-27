Manchester United cai na Copa da Liga para time da 4ª divisão

Sem prorrogação, o duelo foi diretamente para a disputa de pênaltis e a indecisão durou até o placar marcar 12 a 11 para o Grimsby Town, quando Mbeumo mandou sua cobrança no travessão.

"Acho que venceu o time que foi o melhor hoje, o único em campo", disse o técnico português do United, Ruben Amorim.

"Sinto muito pelos torcedores acima de tudo", disse ele, esperando poder lhes dar uma alegria em breve.

O Manchester United vive mais um péssimo início de temporada. Esta inesperada eliminação no terceiro maior torneio nacional se soma aos resultados decepcionantes nos dois primeiros jogos do Campeonato Inglês: derrota em casa para o Arsenal (1 a 0) e empate fora com o Fulham (1 a 1).

No próximo sábado, o time receberá o Burnley em Old Trafford, pela terceira rodada, em jogo que agora ganha contornos dramáticos para apagar um incêndio que aumenta ainda mais a pressão sobre o técnico Rúben Amorim, já questionado desde a temporada passada.

Além do United, outros três clubes da primeira divisão foram eliminados nesta 2ª fase da Copa da Liga Inglesa: West Ham, Bournemouth e Leeds United.