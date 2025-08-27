México e EUA preparam grupos de trabalho sobre fentanil, diz Sheinbaum

O México e os Estados Unidos formarão grupos de trabalho para investigar a procedência, locais de fabricação e insumos utilizados na produção de fentanil, como parte de um novo acordo de cooperação contra o crime, afirmou nesta quarta-feira (27) a presidente Claudia Sheinbaum.

O acordo será assinado no próximo mês de setembro, quando está prevista uma visita ao México do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, informou a presidente.

O governo mexicano intensificou seus esforços para combater o narcotráfico e a migração irregular para os Estados Unidos sob forte pressão do presidente Donald Trump, que ameaça impor altas tarifas às exportações mexicanas caso o país não aja contra esses fenômenos.