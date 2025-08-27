México pedirá aos EUA parte dos recursos recuperados de 'Mayo' Zambada

"Se houvesse uma recuperação de recursos por parte do governo dos Estados Unidos, então sim, estaríamos pedindo que fossem direcionados ao México para as pessoas mais humildes", afirmou Sheinbaum durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

A mandatária esclareceu, no entanto, que o valor da multa é um cálculo efetuado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e não por autoridades mexicanas, e que esses recursos não necessariamente serão pagos diretamente por Zambada.

Questionada se seu governo permitirá que Washington confisque bens e recursos que ele possua no México, Sheinbaum explicou que existem mecanismos e protocolos sobre lavagem de dinheiro entre a Secretaria da Fazenda mexicana e o Departamento do Tesouro dos EUA.

"Se houvesse uma apreensão de recursos (...) no México, então deveríamos solicitar também que esses recursos, se fosse o caso, fossem devolvidos ao México para o benefício da população", acrescentou.

Por sua vez, o secretário de Segurança, Omar García Harfuch, descartou declarar a extinção do cartel de Sinaloa, apesar da queda de Zambada e de seu antigo sócio Joaquín "Chapo" Guzmán, que cumpre desde 2019 prisão perpétua nos Estados Unidos.

"O cartel não pode estar terminado porque há várias lideranças (...), ainda há células e líderes criminosos muito importantes que precisam ser capturados", afirmou García Harfuch, que reconheceu, no entanto, que certas facções do grupo criminoso "estão enfraquecidas".