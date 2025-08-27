Milei é alvo de pedradas durante ato de campanha na Argentina

O presidente argentino, Javier Milei, foi atacado a pedradas nesta quarta-feira (27), quando participava de um ato de campanha na periferia de Buenos Aires. Ele saiu ileso do ataque, informou o porta-voz presidencial após a agressão, que ocorreu em meio a um escândalo de corrupção.

"Atacaram com pedras a caravana onde se encontrava o presidente da Nação. Não há feridos", publicou na rede social X o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, a dois meses das eleições legislativas, nas quais o presidente ultraliberal vai testar a sua popularidade.

