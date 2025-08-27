Museu Van Gogh de Amsterdã diz que pode fechar suas portas ao público

O Ministério da Cultura, por sua vez, argumenta que o museu já recebe um subsídio que cobre sua manutenção sob a Lei do Patrimônio Holandês e que sua posição é baseada em "uma investigação minuciosa" realizada por peritos independentes.

A disputa foi levada aos tribunais, com um processo iniciado pelo museu que deverá ser tratado em fevereiro de 2026. O museu abriga mais de 200 pinturas, 500 desenhos e quase todas as cartas de Van Gogh.

O material foi entregue pelo sobrinho do artista, Vincent Willem van Gogh, sob um acordo com o Estado que se comprometeu a construir e a manter o edifício.

Segundo as autoridades do museu, o prédio, inaugurado em 1973, necessita de uma reforma significativa após mais de 50 anos de uso intensivo.

O museu é uma das instituições culturais mais populares dos Países Baixos e recebeu mais de 57 milhões de visitantes desde sua abertura.

Vincent van Gogh, que morreu em 1890 aos 37 anos, produziu mais de 800 pinturas e é considerado uma das figuras mais influentes da arte ocidental.