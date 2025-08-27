Otan afirma que todos os países membros alcançarão objetivo de gasto de 2% com defesa

O valor se divide em 3,5% para gastos básicos de defesa e 1,5% para um conjunto mais amplo de áreas, como infraestrutura e cibersegurança.

A meta até agora era 2%, um limite estabelecido em 2014 e atingido no ano passado por apenas 22 dos países membros.

A Otan afirmou em comunicado que espera que todos os membros alcancem esta primeira meta em 2025 e que os gastos totais com defesa da aliança superem 1,5 trilhão de dólares naquele ano (8,1 trilhões de reais).

Isso ocorre depois que um grupo de retardatários ? entre os quais estão Espanha, Bélgica e Itália ? anunciaram apressadamente planos para alcançar os 2% antes da reunião em Haia.

As dificuldades para atingir essa porcentagem destacam quão complicado será para os países europeus da Otan alcançar a nova meta de 5%.

Vários altos funcionários insistem que os membros europeus devem cumprir sua promessa se quiserem ter a capacidade necessária para se defender da Rússia.