Petróleo se beneficia mais uma vez de queda de reservas americanas

Durante a semana encerrada em 22 de agosto, as reservas comerciais dos EUA diminuíram em 2,4 milhões de barris, enquanto os analistas esperavam uma redução de cerca de 2 milhões, segundo o consenso estabelecido pela agência Bloomberg.

Ao todo, e excluindo a reserva estratégica, os estoques estavam em 418,3 milhões de barris.

Por outro lado, a reserva estratégica voltou a subir e alcançou 404,2 milhões de barris, o nível mais alto desde outubro de 2022.

Além disso, a quantidade de produtos refinados entregues ao mercado americano, indicador implícito de demanda, aumentou ligeiramente (+0,5%). Sobretudo, a demanda por gasolina - categoria amplamente observada pelos operadores - ganhou impulso (+4,5%) e superou novamente a barreira simbólica de 9 milhões de barris por dia.

"A demanda é boa (...) e esperamos uma recuperação" ainda mais acentuada, graças ao fim de semana prolongado do Dia do Trabalho na próxima segunda-feira nos Estados Unidos, comentou Lipow.

Ao mesmo tempo, a tarifa alfandegária imposta pelos EUA aos produtos indianos importados aumentou nesta quarta-feira de 25% para 50%, uma decisão tomada pelo presidente Donald Trump em retaliação às compras de petróleo russo por Nova Deli.