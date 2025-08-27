Polícia francesa investiga a descoberta de cinco corpos no rio Sena em duas semanas

A polícia francesa encontrou o corpo de um homem no rio Sena, nos arredores de Paris, na terça-feira (26), a poucos quilômetros de onde outros quatro corpos foram encontrados há duas semanas, no que uma organização de direitos LGBTQIA+ suspeita ser uma série de homicídios homofóbicos.

Os corpos foram encontrados na localidade de Charenton-le-Pont (no departamento de Val-de-Marne, a sudeste de Paris), mas o Ministério Público esclareceu que o último corpo encontrado "à primeira vista não apresenta lesões sugestivas de violência" nem foi encontrado qualquer vínculo entre os dois eventos.

O corpo do homem, em avançado estado de decomposição e sem qualquer identificação, "estava flutuando à deriva no Sena, perto do cais de Charenton, em Charenton-le-Pont", quando foi encontrado pela polícia fluvial, explicou o Ministério Público.