Quadro roubado por nazistas aparece em anúncio imobiliário na Argentina

A propriedade está vinculada à família de Friedrich Kadgien, conhecido em sua época como o "mago das finanças" das SS, a força paramilitar do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

A foto da sala de estar, publicada no anúncio de venda da casa pela imobiliária Robles Casas & Campos, mostrava o que parece ser a pintura roubada pendurada acima de um sofá verde.

Após a publicação da descoberta pelo jornal holandês AD na segunda-feira (25), o promotor federal Carlos Martínez ordenou uma busca na residência na terça-feira, mas a tela de Ghislandi já não estava mais lá.

"O quadro não está lá, apenas foram apreendidos uma carabina e um revólver calibre 32", disse o promotor à imprensa no local.

O anúncio de venda foi removido da página e a imobiliária não respondeu às consultas da AFP.

Participam da busca pela obra a Interpol e a polícia federal argentina. Acredita-se que ela tenha sido retirada após a divulgação das fotos.