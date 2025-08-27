Quase 100 mil banhistas aproveitaram o Rio Sena neste verão em Paris

Quase 100 mil banhistas aproveitaram o Rio Sena em Paris durante o verão, anunciou nesta quarta-feira (27) a prefeita Anne Hidalgo, que prorrogará em setembro a abertura de dois dos três locais de banho, legado dos Jogos Olímpicos de 2024.

O banho no Sena estava proibido desde 1923 e, neste verão, foi aberto ao público no dia 5 de julho, inicialmente até 31 de agosto.

"Cerca de 100.000 banhistas já tiveram a alegria de nadar neste verão no Sena. Diante deste sucesso excepcional, decidi prorrogar a abertura do local de Grenelle até 7 de setembro e o de Bercy até 14 de setembro", anunciou a prefeita na rede Bluesky. O terceiro local, no braço Marie, será fechado.