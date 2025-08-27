Seis milhões de jovens da América Latina cairão na pobreza até 2030 por mudança climática, diz ONU

O documento destaca que a mudança climática afeta os jovens e as crianças "de maneira desproporcional", porque eles são "mais vulneráveis" e "têm menos capacidade de suportar e sobreviver a condições climáticas extremas, como inundações, secas, tempestades e ondas de calor".

Se os países não implementarem a tempo medidas para limitar as emissões de gases de efeito estufa, o número aumentará em quase 18 milhões de pessoas, segundo as agências da ONU. A região tem cerca de 650 milhões de habitantes.

- Décadas de retrocesso -

Segundo o Unicef e a Cepal, nos últimos 30 anos a temperatura aumentou de forma significativa na América Latina e no Caribe, o que provocou maiores desastres naturais.

As secas, alerta o estudo, estão se intensificando em áreas como o corredor seco centro-americano, o nordeste do Brasil e partes do Cone Sul, causando impactos adversos na agricultura. Isso implica em uma pior alimentação que pode afetar para toda a vida as crianças e os jovens.

Por outro lado, a maior frequência de chuvas torrenciais provoca inundações e deslizamentos de terra que danificam infraestruturas como escolas, centros de saúde e fontes de água. Além disso, facilitam a propagação de doenças transmitidas por mosquitos, como a malária, o zika e a dengue.