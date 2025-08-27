Senadores partem para agressão física no México após debate sobre EUA

Senadores mexicanos partiram para a agressão física nesta quarta-feira (27), após um debate acalorado sobre supostos pedidos da oposição para que os Estados Unidos intervenham militarmente contra os cartéis do narcotráfico.

A briga foi protagonizada pelo líder governista do Senado, Gerardo Fernández Noroña, e seu colega da oposição Alejandro Moreno, que tiveram dias atrás uma discussão motivada por acusações de narcotráfico contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Moreno, do partido minoritário PRI, denunciou Maduro à Procuradoria-Geral por supostos vínculos com os cartéis mexicanos, e insinuou que o presidente estaria ligado a supostas atividades ilegais do governismo de esquerda, o que Noroña negou.