Tailandesa condenada a 43 anos de prisão por crime de lesa-majestade é libertada

Uma tailandesa que recebeu uma das sentenças mais severas por insultar a monarquia foi libertada nesta quarta-feira em um perdão coletivo por ocasião do aniversário do rei.

Anchan Preelert, 69 anos, foi condenada em 2021 a 43 anos de prisão após divulgar no YouTube trechos de áudio de um podcast apresentado por "DJ Banpodj", um grande crítico da monarquia tailandesa.

Ela foi detida pela primeira vez em 2015 durante o governo militar e passou quase oito anos na prisão.