Tarifas americanas sobre importações da Índia sobem para 50% por compras de petróleo russo

As tarifas aplicadas pelos Estados Unidos às importações de produtos da Índia, que desde o início do mês eram de 25%, dobraram nesta quarta-feira para 50%, uma forma do presidente Donald Trump de punir Nova Délhi por comprar petróleo da Rússia.

A Índia é um dos principais importadores de petróleo russo, atrás apenas da China, e o presidente americano acusa Nova Délhi de ajudar Moscou a financiar sua guerra na Ucrânia. A nova tarifa, no entanto, não será aplicada a uma série de produtos, o que reduz consideravelmente o alcance da medida.

Com o aumento da tarifa, as relações entre Estados Unidos e Índia ficam ainda mais tensas, o que dá a Nova Délhi um novo incentivo para melhorar os laços com Pequim, seu rival histórico.