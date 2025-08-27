Troca de acusações por incêndios marca o novo rumo político na Espanha

Os conservadores, que governam Castilla y León, Galícia e Extremadura, atribuem os incêndios a criminosos e acusam o governo central de faltar com recursos, como os do Exército, embora a unidade militar de emergências tenha atuado em todos os de grande porte.

Nos incêndios e catástrofes, a entidade "competente é a comunidade autônoma, e não é cabível que nesse momento não esteja presente e assumindo a frente", disse à TVE nesta quarta-feira Ángel Víctor Torres, ministro da Política Territorial, responsável pelas relações com as regiões.

Em vez disso, acrescentou Torres, "aparece o líder da oposição e o que faz não é ajudar, mas apontar" para o governo central, "quando, na verdade, falamos de uma competência autônoma".

- Incêndios criminosos -

Torres aludiu ao líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, que na segunda-feira apresentou medidas como a criação de um "registro nacional de autores de incêndios criminosos", em resposta ao plano contra a "emergência climática" proposto por Sánchez.

Os incêndios florestais continuam, principalmente no noroeste, após matarem quatro pessoas e devastar a maioria dos 415.000 hectares que queimaram na Espanha este ano, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). Já é um recorde anual desde que começaram estes registros em 2006.