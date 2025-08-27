Trump ameaça processar o bilionário Soros e seu filho

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (27) que o bilionário liberal George Soros e seu filho deveriam enfrentar acusações criminais por, segundo ele, financiarem "protestos violentos" em todo o país.

Trump não especificou o que motivou seu ataque contra Soros, mas sua mensagem chega em um momento em que seu governo realiza diversas investigações sobre indivíduos que considera inimigos.

"George Soros e seu maravilhoso filho de esquerda radical deveriam ser acusados sob a lei RICO devido ao seu apoio a protestos violentos e muito mais", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, referindo-se à lei contra o crime organizado criada nos anos 1970 para combater a máfia.