Turquia diz que Netanyahu fala de 'genocídio armênio' para distrair sobre Gaza

O Ministério das Relações Exteriores turco acusou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de querer encobrir o massacre em Gaza reconhecendo o "genocídio armênio" que a Turquia rechaça historicamente.

"A declaração de Netanyahu sobre os eventos de 1915 é uma tentativa de explorar tragédias passadas por razões políticas", disse o ministério em resposta aos comentários de Netanyahu, que afirmou que o massacre de armênios no Império Otomano durante a I Guerra Mundial foi um "genocídio", um termo que a Turquia rechaça fortemente.

Em uma entrevista ao programa conservador PBD Podcast, Netanyahu foi perguntado sobre o motivo pelo qual ainda não havia reconhecido o massacre de armênios como genocídio e respondeu: "Acabei de fazer isso".