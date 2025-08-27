"Vejo a Cadillac como meu último grande projeto na Fórmula 1", diz Pérez

"Merecemos retornar a esta corrida como deve ser feito, o que foi incrível", disse o piloto de 35 anos, que também pilotou pela Sauber e McLaren, além das extintas Force India e Racing Point.

Pérez deixou a Red Bull em meio a críticas por seu fraco desempenho, que no entanto não foi igualado por seus substitutos, e afirmou que se sentiu atraído pelo projeto de sua nova equipe.

"Gostei muito da Cadillac por causa do seu projeto ambicioso e da marca por trás dele, que é muito importante no meu país e em nível mundial", disse ele.

"O importante será lutar para pontuar rapidamente e depois lutar por pódios e vitórias... Me vejo colhendo os frutos", declarou o piloto. "Vejo isso como meu último grande projeto na Fórmula 1", acrescentou.

- Em paz com a Red Bull -

Pérez considerou que a Fórmula 1 será impulsionada pela chegada da Cadillac, que, segundo ele, trará a competitividade dos esportes americanos.