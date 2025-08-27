Veneza coroa a trajetória do excêntrico cineasta Werner Herzog

Durante mais de meio século, este cineasta excêntrico, ou meio louco, segundo alguns críticos, dirigiu cerca de 70 filmes entre ficções e documentários.

Ator, escritor e regente de ópera, Werner Herzog, um herdeiro do romantismo alemão, queria filmar os excessos da criação e o caos que habita o coração dos homens.

Ex-campeão de salto de esqui, viajou o mundo e às vezes arriscou a própria vida para explorar vulcões ("La Soufrière", 1977), desertos australianos ("Onde Sonham as Formigas Verdes", 1984), a Antártida ("Encontros no Fim do Mundo", indicado ao Oscar em 2007), o Himalaia ("Gasherbrum - A Montanha Luminosa", 1984) e, mais recentemente, a selva de Angola, onde seguiu uma manada misteriosa de elefantes ("Ghost elephants", apresentado em Veneza).

- Dupla insana -

Herzog mandou transportarem um barco de 300 toneladas montanha acima em "Fitzcarraldo", fez com que seus atores atuassem hipnotizados em "Coração de Cristal" (1976) ou cercados de ratos ("Nosferatu", 1978), e inclusive comeu os próprios sapatos - após tê-los fervido por cinco horas - por ter perdido uma aposta.

Porém, a mais selvagem de suas aventuras continuará sendo sua relação com Klaus Kinski, um ator insano, de caráter explosivo, com quem fez cinco filmes.