Vida noturna de Guayaquil se apaga sob onda de extorsões e mortes

Cansado de pagar extorsão para trabalhar, o dono de uma casa de salsa no centro da cidade fechou seu negócio em dezembro de 2024.

"Primeiro me pediram US$ 50 por semana (R$ 271), depois US$ 100 (R$ 542), e o preço continuou subindo até que eu não aguentei mais", diz. Ele perdeu "muito dinheiro, tipo US$ 10.000" (R$54.200), então agora dirige um táxi.

Com mais de 5.200 homicídios até agora neste ano, o Equador vive uma onda de violência sem precedentes.

Segundo a Insight Crime, em 2024, foi um dos países mais perigosos da América Latina, com 39 assassinatos a cada 100.000 habitantes. Guayaquil, com uma população de aproximadamente 2,8 milhões, responde por 30% das mortes.

Aos assassinatos, somam-se as extorsões, crime que mais cresce no país. De janeiro a julho de 2025, foram registradas 9.422 denúncias, incluindo mais de 3.000 no porto. Estima-se que haja subnotificação devido ao medo de retaliação.

- Quando a noite cai -

Um empresário com 26 anos de experiência em casas noturnas diz ter recebido uma mensagem de extorsão em 2021. "Fiquei aterrorizado. Liguei para minha esposa porque mencionaram minha família", diz. Ele nunca denunciou às autoridades e optou por fechar o estabelecimento.