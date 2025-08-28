Ataques russos contra Kiev deixam 14 mortos

O Exército ucraniano afirmou que a Rússia utilizou 598 drones e 31 mísseis, incluindo dois supersônicos Kinzhal, no segundo maior ataque aéreo contra o país desde o início da invasão em fevereiro de 2022.

"A Rússia não tem nenhum interesse pela diplomacia e escolhe a opção balística, ao invés da mesa de negociações para acabar com a guerra", afirmou o presidente ucraniano.

A Ucrânia espera "uma reação" da comunidade internacional na forma de novas sanções contra Moscou, acrescentou Zelensky, que fez um apelo específico aos aliados da Rússia, como China e Hungria, país membro da UE e da Otan.

Após três anos e meio de conflito e com as negociações de paz bloqueadas, apesar dos esforços dos Estados Unidos nas últimas semanas, a capital ucraniana viveu uma nova noite de bombardeios.

Correspondentes da AFP ouviram explosões potentes. Também viram um míssil abatido e ouviram os drones sobrevoando a cidade, enquanto os moradores corriam para os abrigos subterrâneos e estações de metrô em busca de proteção.

Vários edifícios residenciais foram atingidos. Um prédio de cinco andares desabou e moradores ficaram presos nos escombros, informou a administração militar.