Atirador de Minneapolis estava "obcecado com a ideia de matar crianças", segundo autoridades

Um atirador que abriu fogo contra uma igreja cheia de estudantes em Minneapolis estava "obcecado com a ideia de matar crianças", declararam as autoridades nesta quinta-feira (28), ao investigar o motivo do ataque no qual dois menores morreram e houve 18 feridos.

O agressor disparou através das janelas da Igreja da Anunciação, na maior cidade do estado de Minnesota, enquanto dezenas de jovens estudantes participavam, na quarta-feira, de uma missa para celebrar a primeira semana de volta às aulas, no mais recente massacre que abala os Estados Unidos.

O atirador, que cometeu suicídio, deixou um manifesto, vídeos online e centenas de páginas de escritos que os investigadores examinam em busca de um motivo.