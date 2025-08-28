Besiktas anuncia demissão do técnico norueguês Solskjaer

O Besiktas, da Turquia, anunciou a demissão do técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer nesta quinta-feira (28), momentos após a eliminação nos playoffs de acesso à Conference League.

"Nosso contrato com o técnico Ole Gunnar Solskjaer foi rescindido", informaram as 'Águias Negras' após a derrota em casa por 1 a 0 para o Lausanne, que se classificou após um empate por 1 a 1 no jogo de ida, na Suíça.

O ex-atacante e ex-técnico do Manchester United, que chegou a Istambul há oito meses, havia conseguido levar o Besiktas à quarta colocação no último campeonato turco.