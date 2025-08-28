Bia Haddad vence e avança à 3ª rodada do US Open

No US Open, o Grand Slam mais barulhento, a torcida brasileira já havia marcado presença nas duas partidas de João Fonseca, a joia de 19 anos.

"Devo falar em inglês ou em português?", perguntou Haddad, sorrindo, na entrevista após a vitória. "É muito especial jogar aqui (...) Vou dar 100 por cento para dar um pouco de felicidade a essas pessoas porque elas merecem".

Em uma tarde nublada em Flushing Meadows, Bia Haddad dominou a veterana Golubic, de 32 anos, desde o início, usando seu saque preciso que só ofereceu chances de quebra no último game.

"Eu estava mentalmente forte hoje. Não foi meu melhor tênis, mas lutei e dei tudo de mim para chegar à próxima fase", explicou.

A canhota brasileira de 29 anos espera repetir o desempenho do ano passado, quando avançou pela primeira vez para as quartas de final, e acabou sendo superada pela tcheca Karolina Muchova.

Sua adversária na terceira fase será Maria Sakkari, semifinalista do torneio em 2021, que derrotou a húngara Anna Bondár por 6-3 e 6-1.