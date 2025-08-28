Bombeiros são presos por agentes migratórios nos EUA

Dois bombeiros que controlavam um incêndio florestal nos Estados Unidos foram presos por agentes da patrulha fronteiriça, informaram funcionários da imigração nesta quinta-feira (28), em meio ao avanço do controle dos imigrantes irregulares no país.

Agentes federais detiveram equipes terceirizadas por várias horas na véspera, quando elas se preparavam para ajudar a combater o incêndio de Bear Gulch, no estado de Washington. Os funcionários alinharam as 44 pessoas e ordenaram que elas mostrassem seus documentos, relataram os bombeiros ao Seattle Times.

A Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) dos Estados Unidos informou que os agentes da patrulha compareceram ao local a pedido de guardas florestais, que queriam verificar se os nomes fornecidos nos registros dos contratados estavam corretos.