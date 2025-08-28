Brasil e México assinam acordos de biocombustíveis e competitividade

Autoridades de Brasil e México assinaram nesta quarta-feira (27) dois acordos sobre biocombustíveis e competitividade, em meio à pressão que as duas maiores economias da América Latina enfrentam devido à política comercial dos Estados Unidos.

Os acordos foram fechados no contexto da visita ao México do vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin. Os dois países "vão analisar as melhores formas de cooperar em matéria de produção, uso, regulação e certificação de biocombustíveis", informou o governo mexicano, em comunicado assinado pela chancelaria e as secretarias de Economia e Energia.

Os órgãos destacaram que buscam aproveitar "a experiência brasileira reconhecida (...) no desenvolvimento sustentável de biocombustíveis".