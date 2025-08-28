Brasil estuda responder a Trump com tarifas recíprocas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou uma análise interna para determinar se tomará medidas comerciais contra os Estados Unidos após as tarifas de 50% impostas por Donald Trump ao Brasil, disseram nesta quinta-feira (28) duas fontes governamentais à AFP.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) terá 30 dias para determinar se as tarifas americanas se enquadram na Lei de Reciprocidade. Se for o caso, um grupo de especialistas elaborará "propostas de contramedidas", disse uma fonte diplomática.

Sancionada em abril, a lei autoriza o Executivo a suspender concessões comerciais e investimentos, entre outras medidas.