Caminho difícil para PSG e Real Madrid na Liga dos Campeões, Barça tem mais sorte

O Paris Saint-Germain, atual campeão, e o Real Madrid, time com o recorde de títulos no torneio (15), terão pela frente caminhos difíceis na fase de liga da Champions League, de acordo com o sorteio realizado nesta quinta-feira (28) em Mônaco, no qual o Barcelona teve mais sorte.

Pelo segundo ano, um sistema informatizado automatizado revelou o roteiro de cada equipe, com o ex-jogador brasileiro Kaká apertando o botão para acioná-lo no caso dos principais favoritos, os cabeças de chave do pote 1.

De meados de setembro até o final de janeiro, ao longo de oito rodadas, as 36 equipes do grupo único definirão uma classificação conjunta, na qual os oito primeiros avançam diretamente para as oitavas de final, e os times entre o nono e o vigésimo quarto colocados se enfrentarão em um play-off para buscar o mesmo objetivo.