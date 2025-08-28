Cartel de los Soles: existe um suposto grupo narcotraficante de Maduro?

O mandatário se concentra em denunciar uma tentativa de invasão americana, hipótese que alimenta com anúncios de Washington sobre o deslocamento de cinco navios de guerra e cerca de 4.000 fuzileiros navais para o sul do Caribe, perto das águas territoriais da Venezuela.

- O que os Estados Unidos alegam? -

Em julho, o governo Trump emitiu sanções financeiras contra o Cartel de los Soles e o declarou uma organização terrorista. "Fornecem apoio material a organizações terroristas estrangeiras que ameaçam a paz e a segurança dos Estados Unidos", afirmou no texto.

Referiu-se concretamente ao cartel mexicano de Sinaloa e ao grupo de origem venezuelana Tren de Aragua. Ao anunciar a nova recompensa pela captura de Maduro, em 7 de agosto, o Departamento de Estado associou o presidente venezuelano à extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e suas atuais dissidências.

A oposição liderada por María Corina Machado apoia a declaração contra o "sistema criminoso" de Maduro.

No entanto, no último relatório do Departamento de Estado sobre operações antidrogas no mundo ? publicado em março ? não há nenhuma menção ao Cartel de los Soles nem se faz uma relação direta de Maduro com o narcotráfico.