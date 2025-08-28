Casa Branca demite diretora de agência de saúde que se recusou a renunciar

O governo dos Estados Unidos confirmou na quarta-feira a demissão da diretora da principal agência de saúde pública do país depois que ela se recusou a renunciar ao cargo, em meio a um confronto com o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., um cético em relação às vacinas.

Susan Monarez estava há menos de um mês na direção dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). O Departamento de Saúde e Serviços Humanos anunciou na rede social X que ela "não é mais a diretora" do órgão.

A crescente disputa pela profunda reforma da política americana de vacinas, impulsionada por Kennedy Jr., provocou a renúncia de outros cinco funcionários de alto escalão dos CDC.