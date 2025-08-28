Casa Branca diz que ataques 'flagrantes' da Rússia ameaçam os planos de paz de Trump

O enviado especial de Donald Trump para a Ucrânia criticou os ataques russos em Kiev que mataram 17 pessoas nesta quinta-feira (28), e afirmou que eles ameaçam as propostas do presidente dos Estados Unidos para encerrar a guerra em solo ucraniano.

"Estes ataques flagrantes ameaçam a paz que @POTUS (acrônimo do presidente dos Estados Unidos) está buscando", declarou Keith Kellogg no X, ao sinalizar que os bombardeios atingiram "civis inocentes" e missões da União Europeia e britânicas na capital ucraniana.

