Chefe da ONU critica 'lista sem fim de horrores' em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou nesta quinta-feira (28) "uma lista sem fim de horrores" em Gaza, e considerou que "o nível de morte e destruição" no território palestino não tem "equivalente em tempos recentes".
"Gaza está cheia de escombros, cheia de corpos e cheia de exemplos do que poderia constituir graves violações do direito internacional", declarou também o chefe da ONU durante um discurso antes de uma reunião do Conselho de Segurança sobre o Haiti.
rh/vla/mr/mel/jc/aa
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.