Colômbia negocia libertação de 33 militares retidos em zona guerrilheira

O governo da Colômbia e a ONU negociam nesta quinta-feira (28) a libertação de 33 militares retidos há três dias em uma comunidade amazônica cheia de narcocultivos e onde opera a maior dissidência da extinta guerrilha das Farc, informaram as autoridades.

Após combates intensos com os rebeldes, na segunda-feira, cerca de 600 moradores impediram a saída das tropas dessa área no departamento de Guaviare (sudeste), em uma ação que o governo do esquerdista Gustavo Petro considera um "sequestro".

Desde domingo, começaram os confrontos com a guerrilha liderada pelo temido Iván Mordisco, que resultaram em 10 mortos e dois capturados. Inicialmente, as autoridades informaram que 34 soldados estavam retidos, mas depois corrigiram o número para 33.