Controladores aéreos franceses planejam greve para 18 de setembro

Os controladores aéreos franceses planejam iniciar uma nova greve em 18 de setembro para reivindicar melhores salários e condições de trabalho, anunciou o principal sindicato do setor, SNCTA, em um comunicado.

"Em diversas ocasiões, o SNCTA favoreceu o diálogo social e apresentou propostas concretas", declarou o grupo, que representa cerca de 60% dos trabalhadores.

"Está claro que este diálogo infrutífero está agora bloqueando qualquer perspectiva de progresso e reforma", afirmou o comunicado, publicado esta semana e ao qual a AFP teve acesso nesta quinta-feira (28).