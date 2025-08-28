Espanha atinge meta de dedicar 2% do PIB à Defesa

O governo de esquerda espanhol comemorou nesta quinta-feira (28) por ter alcançado a meta de destinar 2% do seu PIB à Defesa, um compromisso assumido há 11 anos com os parceiros da Otan, que agora pretende, em plena guerra na Ucrânia, que o gasto aumente para 5%.

"A Espanha, como parceiro confiável e responsável (...), cumpre o compromisso assumido de alcançar 2% do PIB em investimentos no âmbito de defesa", informou o Ministério da Defesa do governo de Pedro Sánchez em um comunicado.

"Isso é possível graças ao Plano Industrial e Tecnológico para Segurança e Defesa, que conta com um investimento inicial de 10,47 bilhões de euros (12,21 bilhões de dólares ou 66 bilhões de reais), em 2025", acrescentou o ministério.