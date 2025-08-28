EUA aprova venda de mísseis para a Ucrânia por US$ 825 milhões

O governo dos Estados Unidos aprovou a venda à Ucrânia de 3.350 mísseis ERAM, projetados para estender o alcance de ataque dos aviões de combate, bem como os equipamentos relacionados, por 825 milhões de dólares (4,4 bilhões de reais).

O Departamento de Estado deu sinal verde para a transação e a Agência de Cooperação para Segurança e Defesa dos EUA (DSCA), ligada ao Pentágono, notificou o Congresso, que ainda precisa aprová-la.

Durante a presidência do antecessor de Donald Trump na Casa Branca, o democrata Joe Biden, Washington se comprometeu a fornecer mais de 65 bilhões de dólares (352 bilhões de reais) em assistência militar à Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.