EUA está aberto a conversas 'diretas' com Irã sobre seu programa nuclear, diz Rubio

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse, nesta quinta-feira (28), que Washington busca conversas diretas com o Irã para pôr fim ao seu programa nuclear depois que as potências europeias decidiram ativar o mecanismo que permite restaurar as sanções da ONU contra Teerã.

Rubio comemorou o "restabelecimento imediato" das sanções pelos europeus, durante muito tempo impulsionado pelo presidente Donald Trump, mas acrescentou: "Ao mesmo tempo, os Estados Unidos seguem disponíveis para um compromisso direto com o Irã, em prol de uma solução pacífica e duradoura para o problema nuclear com o Irã".

"A reimposição [das sanções] não contradiz nossa disposição sincera com a diplomacia, só a reforça", disse Rubio em um comunicado.