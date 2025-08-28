Extrema direita e esquerda radical rejeitam acordo para salvar primeiro-ministro da França

A extrema direita e a esquerda radical da França rejeitaram, nesta quinta-feira (28), um acordo com o primeiro-ministro, François Bayrou, sobre seu plano de corte de gastos, alegando que é "tarde demais".

Bayrou, que fez novas propostas a ambas as partes nesta quinta-feira, colocou em jogo a sua sobrevivência política em uma moção de confiança convocada para 8 de setembro, após meses de impasse nos planos do governo para reduzir a crescente dívida pública francesa.

Seu objetivo é obter, em primeiro lugar, o apoio ao seu plano de cortes orçamentários de quase 44 bilhões de euros (R$ 278 bilhões, na cotação atual), com o qual começaria a enfrentar o alto déficit da França (5,8% do PIB em 2024), e, em um segundo momento, negociar as medidas de ajuste.