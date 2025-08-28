F1 retorna no GP dos Países Baixos com aguardado duelo entre McLarens

Após um hiato de três semanas, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana nos Países Baixos, onde o australiano Oscar Piastri, líder do campeonato desde abril, tentará manter sua posição privilegiada à frente de seu adversário mais próximo e companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris.

No circuito de Zandvoort, palco da 15ª das 24 etapas da temporada, o favoritismo recai sobre Norris: vencedor de três dos últimos quatro Grandes Prêmios, o britânico também é o último a ter vencido na pista à beira do Mar do Norte, no ano passado.

O atual vice-campeão, que começou a temporada liderando o campeonato, está agora a nove pontos de Piastri, que terminou apenas na quarta posição em Zandvoort no ano passado.