Festival de Veneza recebe George Clooney e Emma Stone

Os curiosos e fãs que todos os dias se aglomeram ao lado do tapete vermelho também terão seu momento de glória quando Emma Stone aparecer para a exibição de "Bugonia", sua nova colaboração com o diretor grego Yorgos Lanthimos.

O filme de ficção científica narra o sequestro de uma executiva suspeita de ser uma alienígena que busca destruir o planeta Terra. Uma parceria anterior do diretor e da atriz, "Pobres Criaturas", ganhou o Leão de Ouro em 2023.

Tanto "Jay Kelly" quanto "Bugonia" integram a lista de 21 filmes da mostra oficial este ano. Um júri, presidido pelo cineasta Alexander Payne, anunciará os vencedores no dia 6 de setembro.

Outro que estreia nesta quinta-feira e que também concorre ao prêmio é "Orphan", no qual o húngaro László Nemes conta a história de Andor, um menino judeu no final dos anos 1950 em Budapeste, criado apenas pela mãe e com uma imagem idealizada de seu pai falecido. Seu mundo é abalado quando um homem aparece em sua vida afirmando ser seu verdadeiro genitor.

Na seção de documentários será exibido 'Ghost Elephants', trabalho mais recente do alemão Werner Herzog, que na quarta-feira recebeu o Leão de Ouro por sua trajetória durante a cerimônia de abertura.